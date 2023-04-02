قام لاعب الشباب حسان تمبكتي، أمس السبت، بالمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل، بعد أن بيَّنت فحوصات طبية خضع لها تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في فترة التوقف الماضية.

ويُشار إلى أن تمبكتي قد شارك، أمس السبت، في جزء من الحصة التدريبية، قبل أن يتم سحبه للاطمئنان على تطور تعافيه.

والجدير بالذكر أن فريق الشباب خاض مراناً، أمس السبت، تحت قيادة المدرب الإسباني فيسينتي مورينو، والذي استهله ببرنامج بجمل وقائية في النادي الصحي، بعدها فرض عمليات الإحماء والتسخين في الملعب، تلاها محطات تكتيكية لتطوير النواحي الدفاعية والهجومية.