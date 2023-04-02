كشفت مصادر صحفية عن استبعاد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من المشاركة مع برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

ويُشار إلى أن برشلونة سيستضيف منافسه التقليدي ريال مدريد يوم الأربعاء، على ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وقد فاز النادي الكتالوني في الذهاب 1/0 في مدريد.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه تم بالفعل استبعاد دي يونغ من الكلاسيكو بعدما أنهى لاعب الوسط الحصة التدريبية أمس السبت بمشاعر سيئة.

وقالت أنه من المستحيل تقريبًا أن يتعافى فرينكي دي يونغ قبل مباراة الإياب بالنظر إلى أن هناك ما يزيد قليلا عن 72 ساعة متبقية على صافرة بداية المباراة.

وكان دي يونغ قد أصيب بتمزق بسيط في أوتار فخذه الأيمن في 19 مارس، خلال مباراة الليغا ضد ريال مدريد في كامب نو، وبعد الاختبارات التي أكدت مدى الإصابة، تم بالفعل إعلان غيابه لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، على الرغم من أن النادي ما زال لا يريد استبعاد اللاعب من إياب الكأس.