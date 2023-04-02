كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، عن هطول أمطار ربيعية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وتوقع المركز في تقريره اليومي عن حالة الطقس استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض ونجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة،

وفي السياق، أوضح المركز أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.