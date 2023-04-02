أعلنت إمارة منطقة عسير أنها تتابع حالة الطفلة تولين، بعد مناشدة جدها لأمير المنطقة صاحب السمو الأمير تركي بن طلال بنقلها للعلاج في مستشفى عسير المركزي.

وكان جد الطفلة قد ذكر أن الأخيرة ترقد بمستشفى الولاده والأطفال بنجران على أثر إصابتها بنزيف في المخ وحالتها سيئة لعدم وجود دكتور مخ وأعصاب أطفال، مناشدا بالنظر في نقلها بالإخلاء الطبي للعلاج في مستشفى عسير المركزي.

وأكدت إمارة المنطقة أنه تم متابعة حالة الطفلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم نقلها بعد استقرار حالتها، بناء على نتائج التقارير الطبية التي أكدت أن نقلها في الوقت الحالي قد يعرض حياتها للخطر.