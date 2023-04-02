كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط اليوم الأحد، أن أولوية التسجيل تعد أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج.

وقال “مشاط” لقناة “الإخبارية” أن المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج والعمرة، تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى لتسجيل حجاج الداخل والمقيمين والمواطنين، والتي بدأت منذ 4 أشهر مضت، وتحديدًا في يناير الماضي، عبر بوابة وزارة الحج والعمرة أو “تطبيق نسك”.

وتابع أن شروط المرحلة الثانية هي الشروط الاعتيادية التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى لكن أهمها شرط انطباق أولوية الحجز، كاشفًا عن أن 25% من المقاعد لا زالت شاغرة ومتوفرة أمام المتقدمين.