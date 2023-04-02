يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في واقعة بصق دانييل بودينسي مهاجم ولفرهامبتون على بيرنان جونسون لاعب خط وسط نوتينغهام فورست خلال مباراة الفريقين أمس السبت في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

ووثق مقطع فيديو لحظة بصق بودينسي على بيرنان جونسون في وقت متأخر من المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 بين الفريقين اللذين يسعيان للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ولم يتخذ حكم المباراة كريس كافانا أي قرار ضد بودينسي، في حين قال جونسون بعد المباراة إنه شعر “بشيء كالبصق على وجهه”.

وحدث هذا بعدما سجل بودينسي هدف التعادل لولفرهامبتون في الدقيقة 83 علما أن جونسون تقدم لنوتينغهام فورست في الدقيقة 38.