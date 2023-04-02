أقامت مضيفتا طيران دعوى قضائية أمام محكمة في نيويورك تتهمان فيها رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، بالاعتداء الجنسي على متن طائرته الخاصة، فيما خرج مكتبه نافيا ذلك.

وأوضحت المضيفتان أن الوقائع حدثت في الفترة من 2006 إلى 2009 على متن طائرة مملوكة للحريري، كما تم اتهامه أيضا بتوفير أجواء تسمح بـ “الاتصال الجنسي، والإكراه، والتحرش، والمطالبة بخدمات جنسية”.

ومن جانبه، نفى المكتب الإعلامي للحريري الاتهامات، قائلا إن الدعوى “مليئة باتهامات كاذبة وغير مقبولة تماما، تهدف إلى الاستفزاز والافتراء ضد رئيس الوزراء الحريري”.

وذكر أن هذه المرة الثالثة التي تحاول فيها المدعيتان مقاضاة الحريري في نيويورك، مضيفا أن “هذه ليست سوى حملة تشهير نظمتها سيدتان تبحثان عن مكاسب مالية”.