أوضح الباحث في علم الفيروسات عمار الخميسي أبرز الفروقات بين فيروس كورونا وفيروس ماربورغ القاتل.

وقال الخميسي، إن فيروس ماربورغ يختلف عن كورونا تماماً، إذ أن فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء أكثر من ماربورغ بنسبة عالية جداً.

وأضاف أن فيروس ماربورغ ينتقل عن طريق التلامس، أي عن طريق ملامسة المريض أو المصاب أو الأدوات المستخدمة أو بوله.

وأوضح أن الفيروس ينتقل عن طريق التنفس في الغرف المغلقة وبنسبة احتمال بسيطة، لكن تكمن خطورة ماربورغ في الأعراض المرضية الخطيرة.

وأشار إلى أن فيروس ماربورغ يسبب حالة إعياء شديدة ونزيفاً حادًّا والوفاة، كما ترتفع نسبة الوفاة بالمرض إلى 55% و88% على حسب السلالة والمنطقة التي ينتشر فيها الفيروس.