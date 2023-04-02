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الاحد2 ابريل

شاهد..تقليد جورجينا ورونالدو في “ستوديو 23”

منذ 1 دقيقة
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شاهد..تقليد جورجينا ورونالدو في &#8220;ستوديو 23&#8221;
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تضمنت حلقة اليوم من برنامج “ستوديو 23” تقليد لاعب النصر ونجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، وشريكته جورجينا.

وتم تقليد جورجينا خلال حضورها حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه جوي أووردز Joy Awards 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي المشهد طلب الفنان خالد الفراج من جورجينا، التحدث مع والدته في الهاتف، وهو ما استجابت له بالفعل، قبل أن يتدخل أحد الحراس ويقوم بإبعادهم، فور وصول رونالدو.

وظهر رونالدو وجورجينا، وهما يجلسان داخل “كافيه”، ثم قام الفراج باحتضان كريستيانو وطلب التصوير معه، ونفذ حركة الاحتفال بالأهداف.

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