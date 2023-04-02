قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، الأحد، إحالة أوراق المتهم بقتل 7 من أسرته إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحجز القضية للحكم جلسة 6 مايو المقبل.

وخلال المحاكمة في القضية المعروفة بـ”مذبحة الإسكندرية”، صرخ المتهم: “أنا مش عايز حبل مشنقة أنا عايز الإعدام رميا بالرصاص.. وعايز تقرير من شركة الاتصالات”.

وأضاف: “أنا راضي بشرع ربنا وواقف بطولي بدافع عن نفسي”، حيث طلب المتهم من هيئة المحكمة 3 طلبات، الأول تشكيل لجنة من حقوق الانسان لدراسة قضيته، والثاني أن يجرى القصاص منه رميا بالرصاص وليس حبل المشنقة، والثالث الحصول على بيان من شركة الاتصالات تكشف المكالمات بينه وبين زوجته، قائلا:”عملت كل ما يعقل وما لا يعقل علشان ترجع”.