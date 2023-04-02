أثارت مسألة صيام كريم بنزيما، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال مباراة فريقه أمام بلد الوليد اليوم الأحد حالة من الجدل.

وظهر بنزيما بينما يغسل فمه بالماء، “يتمضمض” ثم بصق الماء من فمه، لكن البعض رأى أنه لم يكن صائما وكان يشرب الماء.

واتهم عدد من المشاهدين كريم بنزيما، بالإفطار خلال فعاليات المباراة التي أقيمت في نهار رمضان، بعدما شاهدوه وهو يشرب بعض قطرات الماء.

وحسم مقطع فيديو لكريم بنزيما، الأمر حيث ظهر بالفعل يغسل فمه بالماء، “يتمضمض” ثم قام ببصق الماء من فمه، ما يدل على أنه مستمر في الصيام.

يذكر أن كريم بنزيما أحرز ثلاثة أهداف في سبع دقائق من الشوط الأول ليقود ريال مدريد للفوز بنتيجة 6-0.