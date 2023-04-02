طل الفنان حبيب الحبيب في المسلسل الكوميدي “طاش العودة” بشخصية خالد العائد من لبنان إلى قريته بالمملكة التي غادرها طفلا بعد إلحاح من والده الطاعن في السن.

وعندما عاد خالد إلى موطنه بدأت أسرته في تعليمه مهامه التي يجب أن يؤديها ومنها الزراعة في مزرعة عائلته والتي فيها التقى بفتاة أعجب به.

واكتشف “الحبيب” أن والده يرغب في تزويجه خشية انقطاع نسل العائلة، فتردد في البداية لكنه وافق على الزواج ولكن من الفتاة التي يحبها.

يذكر أن المسلسل من بطولة ناصر القصبي وعبدالله السدحان ونجوم آخرين، ويذاع يوميا خلال شهر رمضان على قناة mbc.