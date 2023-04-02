كشفت تقارير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يسعى للتعاقد مع المدرب البرتغالي، خورخي جيسوس، المدير الفني الحالي لفريق فنربخشة التركي ومدرب الهلال سابقا، لتدريب الأخضر خلفا لهيرفي رينارد.

وذكر تقرير لـ “abola” البرتغالية أن جيسوس يعرف الكرة السعودية جيدًا؛ إذ سبق له تولي تدريب نادي الهلال في موسم 2018-19، وحصد صاحب الـ68 عامًا كأس السوبر السعودي، مُحققًا الفوز 19 مرة خلال 24 مباراة، قبل أن يرحل لقيادة نادي فلامينغو البرازيلي.

وأوضحت التقرير أن جيسوس مُرشحا أيضًا لقيادة المنتخب البرازيلي، إلى جانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الحالي.