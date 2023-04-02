جذب تألق لاعب فريق الهلال، النيجيري أوديون إيغالو، في المباراة التي أقيمت بين فريقه وفريق الخليج أنظار الصحف النيجيرية.

وكان إيغالو قد أحرز هدفين لفريق الهلال في الدقيقة 39، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة من ركلة جزاء.

وقالت صحيفة “pulsesports” أن اللاعب كان عنصرًا حاسمًا في تحقيق الفوز على الخليج، ورفع رصيده التهديفي إلى 14 هدفًا، مبتعدًا بفارق كبير عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، محترف نادي النصر، صاحب الـ9 أهداف.

وذكر موقع “brila.net” النيجيري أن إيغالو قادرًا على تحقيق جائزة “الحذاء الذهبي” للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حصد لقب هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 24 هدفًا، كما أشادت صحيفة “soccernet” بأداء اللاعب.