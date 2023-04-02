شاركت الفنانة وعد في حلقة اليوم من برنامج “نخوة”، المعروض على قناة السعودية في شهر رمضان.

وتنكرت الفنانة وعد في شخصية سيدة كبيرة في السن تبيع الحلوى، فيما وصفت سيدة الحلوى بأنها منتهية الصلاحية.

وظهرت السيدة تقوم بإخبار الزبائن بأن الحلوى غير جيدة، فيما تترجاها البائعة -وعد- بأن لا تقطع رزقها.

وتدخل عدد من المواطنين للدفاع عن البائعة مترجين السيدة بأن تذهب دون مشاكل.