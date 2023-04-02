رفعت جماهير باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، لافتة خلال مباراة الفريق أمام أولمبيك ليون، تهاجم فيها قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تجاه اللاعبين المسلمين في الدوري الفرنسي.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أخطر لجنة الحكام بمنع فترات الاستراحة خلال المباريات وقت غروب الشمس، والسماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار.

ورفعت جماهير باريس سان جيرمان لافتة كتبت عليها: “تمر وكوب ماء، كابوس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم”.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي أصدر بيانا رسميا قبل أيام، أكد فيه أنه من غير المسموح إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار واستئنافها مجددًا، موضحًا أن ذلك من باب الدفاع ضد التمييز بما يتوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية.