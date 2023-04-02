أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بتجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا اللاعب المصري محترف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي 12 مارس الماضي اكتشف مدير أعمال اللاعب، سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ذكر المبلّغ أنه تبين بعثرة بمحتويات المسكن وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.

وأقر المتهمون بارتكاب الجريمة، وسبق أن عمل أحدهم غفيرا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، لافتا إلى أنه ارتكب الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها.