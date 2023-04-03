قال الخبير والمهتم في الهدر الغذائي، زيد الشبانات، إن ما يهدر في المملكة من الغذاء يمثل ميزانية دول.

وأضاف أن الدراسات التي أجرتها هيئة الأمن الغذائي أظهرت أن أكثر سلع الهدر الغذائي هما الرز بنسبة 34٪؜ والخبز بنسبة 30٪؜، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم في الهدر الغذائي، مشيرا إلى أن وهناك خطة لتقليل الهدر بنسبة 50٪؜ في عام 2030.

فيديو | الخبير والمهتم في الهدر الغذائي زيد الشبانات:

المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم في الهدر الغذائي.. وهناك خطة لتقليل الهدر بنسبة 50٪؜ في عام 2030#الراصد pic.twitter.com/H0bH1LQgyO — الراصد (@alraasd) April 2, 2023