وجه الفنان عبدالله العامر، رسالة إلى أبطال مسلسل طاش ما طاش، خلال استضافته ببرنامج “سوالف رمضان”.

وقال العامر في رسالة مقتضبة لممثلي “طاش ما طاش”: ” تقاعدوا وأعطوا فرصة للشباب”، مضيفا: “أرى أنهم حققوا نجومية كبيرة جدا والتقاعد لهم جميل”.

وعلق عبدالله العامرعلى مقطع للفنان ناصر القصبي وهو يؤدي اللهجة الجنوبية، قائلا: “فرطت منه التفاصيل”.

وفي سياق آخر، علق عبدالله العامر على تصريحات سابقة لمحمد عبده بأنه صانع الأغنية السعودية، قائلاك طمع احترامي لفنان العرب محمد عبده كان لدينا قائد كبير للأغنية السعودية قبله، وهو من عرف العالم بالأغنية السعودية صوت الأرض طلال مداح “.