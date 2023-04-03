طالب الناقد الرياضي، محمد الدويش، إدارة النصر، بإغلاق ملف الماضي، والتركيز على الحاضر والمستقبل.

وقال الدويش أنه كان يتوقع تعامل إداري مختلف بعد التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأوضح: “كنت أظن أنّ ما بعد كريستيانو رونالدو غير ما قبله وخاب ظني.. النصر يستحق الأفضل”.

وأضاف الدويش: “النصر أول الأندية الممتازة 1975، أول عالمي آسيوي 2000، الاستثنائي 2019.. هذا تاريخ يُذكر بفخر دون أنْ يتحوّل إلى أَسْر.. جميل هذا الماضي وهو معلّق في متحف النادي، لكنه لن يقنع شابًا ولا طفلًا حين يصبح هو الحاضر والمستقبل.. اخرجوا من الأرشيف إلى رؤية 2030”.

جاء ذلك بعد قيام رئيس النادي، مسلي آل معمر، بإهداء أحد الأطفال درع العالمية، حيث تم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي.