صرحت الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة وزير السياحة، بأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه اللهن رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة في 2030 بدلاً من 75 مليون.

وقالت الأميرة هيفاء خلال برنامج “حكاية وعد” : “كنت أعمل وقتها على استراتيجية السياحة وكنا في بداياتها وأعددنا خطة لاستراتيجية سياحة وطنية تشمل سياحة دولية ووضعنا أرقاما مبدئية”.

وأضافت: “خلال الاجتماعات الأولى مع سمو ولي العهد أعددنا أرقاما مبدئية بشأن مستهدفات السياحة التي نريدها وبدأنا نعرض عدد الزيارات المستهدف أمام سموه والتفت قائلا: 100 مليون زائر، فكررت قولي بأننا نستهدف 75 مليون زائر، بينما أعطانا الهدف الذي يطمح له وخرج من الاجتماع”.

ومن جانبه كشف أحمد الخطيب وزير السياحة سبب رفع الأمير لسقف الأهداف والتوقعات التي تعرض عليه، قائلا: “الملف هذا من أهم الملفات التي تخلق وظائف في العالم، وسمو ولي العهد يعرف طاقات كل واحد ودائما نعطي الأرقام التي نتخيل أننا نقدر نسويها لكنه يعرف اننا نقدر نسوي أكثر بكثير وأنه بيمكنا بأشياء كثيرة لذلك يرفع السقف”.