تغلب ميلان على نابولي متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بنتيجة “4-صفر”.

وسجل ميلان بعد 17 دقيقة عندما مرر براهيم دياز كرة للياو الذي سدد الكرة ببراعة من فوق أليكس ميريت حارس نابولي.

وتمكن دياز من مضاعفة النتيجة بعدها بثماني دقائق بعدما استقبل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وراوغ ماريو روي مدافع نابولي وسدد كرة انحرفت لتغير طريقها نحو الشباك.

وأنهى ميلان المباراة بشكل فعلي بعد 14 دقيقة من بداية الشوط الثاني عندما انطلق لياو نحو منطقة الجزاء وتجاوز ثلاثة مدافعين من نابولي ليهز الشباك.

وأحرز أليكسيس سالميكرز الهدف الرابع في الدقيقة 67 بمجهود فردي بعدما راوغ أربعة مدافعين ووضع الكرة بين قدمي الحارس ميريت.

ورفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة، ليتقدم بنقطة واحدة على إنتر ميلان، ويتأخر بأربع نقاط عن لاتسيو ثاني الترتيب، كما يتصدر نابولي الدوري برصيد 71 نقطة.