قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، الروبوتات الصناعية تهدد البشر في وظائفهم.

وتابع عبدالحميد العمري: الطلب على الوظائف يزداد من البشر مع زيادة أعدادهم، في الوقت ذاته تزحف الروبوتات الصناعية مسرعةً للاستحواذ على الوظائف في الشركات والمصانع.