قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، الروبوتات الصناعية تهدد البشر في وظائفهم.
وتابع عبدالحميد العمري: الطلب على الوظائف يزداد من البشر مع زيادة أعدادهم، في الوقت ذاته تزحف الروبوتات الصناعية مسرعةً للاستحواذ على الوظائف في الشركات والمصانع.
قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، الروبوتات الصناعية تهدد البشر في وظائفهم.
وتابع عبدالحميد العمري: الطلب على الوظائف يزداد من البشر مع زيادة أعدادهم، في الوقت ذاته تزحف الروبوتات الصناعية مسرعةً للاستحواذ على الوظائف في الشركات والمصانع.
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