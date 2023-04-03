وثق مقطع فيديو، العنصر النسائي بدوريات الأمن يتواجد لأول مرة خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى بقية زميلاتهن من القطاعات الأخرى.

وبدا في الفيديو، مجندة توجه معتمرة بالذهاب إلى مركز التأهيل، كما قدمت آخريات المساعدات اللازمة للمعتمرات.

وعبرت مجندة، عن شعورها بالفخر والاعتزاز بسبب تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية ومتابعة الحالة الأمنية.