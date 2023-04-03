تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫05110 مقابل الريال الواحد 0٫24685

الدولار:3٫75310 مقابل الريال الواحد 0٫26645

درهم إماراتي: 1٫02191 مقابل الريال الواحد 0٫97856

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70486

دينار أردني: 5٫29059 مقابل الريال الواحد 0٫18902

دينار كويتي: 12٫23145 مقابل الريال الواحد 0٫08176

دينار بحريني:9٫96733 مقابل الريال الواحد 0٫10033

الريال القطري: 1٫03079 مقابل الريال الواحد 0٫97013

الدرهم المغربي: 0٫37034 مقابل الريال الواحد 2٫72415

الجنيه المصري:0٫12132 مقابل الريال الواحد 8٫24247