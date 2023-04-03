اقتربت إدارة نادي الشباب من تمديد عقد الأرجنتيني إيفر بانيجا، قائد الفريق، موسمًا إضافيًّا.

ويملك الشباب خيار بند التمديد لموسم إضافي حال لعب بانيجا أكثر من 50 في المئة من مباريات الموسم الأخير، وفق الرياضية.

ووضعت هذا الشرط عند التوقيع الرسمي قبل 3 مواسم في يناير 2020، حيث أن تمديد العقد يشمل راتب اللاعب والمزايا المالية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، دون أي تحسينات.

يذكر أن إدارة الشباب تعاقدت مع بانيجا قادمًا من إشبيلية الإسباني في صفقة قدرت بنحو 20 مليون يورو، يمثل فيها الشباب، وشارك في 81 مباراة بمختلف المسابقات سجَّل خلالها 19 هدفًا وصنع 20.