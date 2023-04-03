أغلقت شركة ماكدونالدز مكاتبها في أمريكا مؤقتاً هذا الأسبوع، استعداداً لإبلاغ الموظفين بخطط التسريح من العمل.

وأرسلت الشركة، خطاباً داخلياً للموظفين في أمريكا وبعض الدول الأخرى طلبت منهم العمل من المنزل من الاثنين وحتى الأربعاء، حتى تتمكن من إرسال القرار للعاملين افتراضياً.

وأوضحت أنها ستتخذ قرارات أساسية متعلقة بالأدوار ورتب الموظفين داخل المؤسس اعتباراً من 3 أبريل الجاري، مطالبة جميع العاملين بإلغاء كل الاجتماعات الشخصية مع البائعين وغيرهم من الأطراف الخارجية داخل مقرها الرئيسي.