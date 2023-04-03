كشفت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدقق داخلي للمشتريات، أخصائي أول تسويق، مشرف التوطين، مدير قسم مراقبة الجودة، مهندس منشأة، مسؤول تشغيل وصيانة المرافق، مهندس إنتاج/ جهد منخفض.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار