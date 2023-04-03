كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة :

– أخصائي اتفاقيات التوطين والمشتريات الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول إدارة المراسلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وحتى حتى تاريخ 10 إبريل 2023م، وذلك من خلال الموقع