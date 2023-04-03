روى مواطن يدعى سعود البلوي وهو عاشق للتراث؛ قصة مقتنيات وقطع أثرية نادرة يصل عمر بعضها إلى 200 عام.

وقال البلوي :” هذه المقتنيات جمعتها من قبل ٤٥ سنة وأكثر، ويصل عمر أشياء منها لمائتي عام حيث أن هوايتي هي جمع الأشياء والمقتنيات القديمة”.

وأضاف ” من ضمن المقتنيات التي جمعتها الصحون والقدور النحاس القديمة وحجر الرحى الذي يطحن فيه حبوب القمح لصنع الخبز، وكذلك الأسلحة القديمة منها سيف روماني قديم وبندقية يعود عمرها لمائتي عام وغيرها من الأشياء القديمة “.