أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن امتنانه لحسن استقباله بالمملكة، خلال زيارته القصيرة إلى جدة، حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتب السيسي عبر حسابه الخاص في “تويتر”: “سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية”.

وقال في تغريدة ثانية: “واتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة”، فيما كان الأمير محمد بن سلمان التقى الرئيس السيسي على مائدة السحور في جدة مساء الأحد.