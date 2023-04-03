تحدث الفنان التشكيلي علي الرزيزاء، عن الصعوبات التي واجهها في طفولته وقصة التحاقه بمعهد المعلمين.

وقال الرزيزاء، خلال لقائه على برنامج ” اللقاء من الصفر ” المُذاع على قناة إم بي سي: إنه لم يعلم أنه سيتخرج مدرسًا وناقش خاله في هذا الأمر، وكان يقضي وقته في الرسم على الرغم من عدم حب خالي لذلك.

وأضاف : “كنا في المرحلة الابتدائية لا نمتلك حقيبة ولم يكن لدي حقيبة إلا بعد إنهاء المرحلة الابتدائية وكانوا يطلبون منا في المدرسة ارتداء أحذية ولم يكن لدينا ملابس شتوية ومررنًا بظروف تعطلت فيها سبل المعيشة.”