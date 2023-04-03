كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع كليات ومعاهد الهيئة في محافظة الجبيل.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ محاسبة)، أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ الموارد البشرية)، مدرب هندسة التصنيع، مدرب أول هندسة حاسب الآلي، أستاذ مساعد/ علوم الحاسب الآلي، أستاذ مساعد/ الهندسة المدنية، أستاذ مساعد/ تقنية هندسة التصنيع.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدرب هندسة ميكانيكية/ لحام، أستاذ مساعد (هندسة كيميائية/ انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية)، أستاذ مساعد (هندسة كيميائية/ التحكم بالعمليات)، أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ نظم معلومات إدارية)، أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ لوجيستيات وإدارة سلاسل الامداد)، أستاذ مساعد (هندسة كيميائية/ عمليات فصل المواد)، مدرب هندسة السلامة والحرائق.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع