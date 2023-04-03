أقدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على إقامة مائدة إفطار رمضاني في معهد دار النجاح بالعاصمة جاكرتا، بحضور الملحق الديني في سفارة المملكة بجاكرتا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، ورئيس المعهد الدكتور كياهي الحاج صفوان مناف بن عبد المناف، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفّذه الوزارة في جمهورية اندونيسيا.

وحضر المائدة أكثر من 6000 طالب وطالبة وأعضاء هيئة التدريس في المعهد، والذين رفعوا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على ما يبذلانه من جهود جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس حاجاتهم وتلبيتها بالسرعة القصوى، وخاصة في هذا الشهر المبارك.

وأكد الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، أن برنامج تفطير الصائمين في إندونيسيا يسير قدما، حيث تم توزيع ما يقارب 6000 حصة رمضانية ما بين وجبة إفطار ومائدة في اليوم العاشر من الشهر الكريم، إضافة إلى كميات من التمور وعدد كبير من نسخ المصحف الشريف.