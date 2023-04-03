أقدم شخص على قتل طليقته حيث قام بنحر رقبتها وطعنها عدة طعنات بالشارع وأمام المارة، في جريمة بشعة هزت مدينة السادس من أكتوبر في مصر.

وكانت المجني عليها انفصلت عن المتهم لأنه كان دائم التعدي عليها، ويوم الواقعة تتبعها في منطقة الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، وطلب منها مرافقته وحين رفضت انهال عليها ضربا وأخرج سكينا وذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها.

وفر المتهم فرّ هاربا لكن الأهالي تتبعوه وانهالوا عليه بالضرب المبرح وسلموه للشرطة التي نقلته للمستشفى لإسعافه، حيث حضر شقيق المجني عليها وطعن المتهم بسكين بالمستشفى، وتم القبض عليه، واعترف أنه فعل ذلك انتقاما لشقيقته.