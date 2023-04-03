أوضح الخبير في شؤون الطاقة “أنس الحجي” الأمر الذي دفع المملكة و 6 دول أخرى لخفض إنتاجها النفطي طوعًا.
وقال الحجي خلال حديثه على قناة العربية:” أن زيادة الطلب على النفط في النصف الثاني أكثر من المتوقع وبالتالي يتوقع أن تخفض أوبك توقعاتها لزيادة الطلب على النفط .”
وأضاف:” أن قرار التخفيض كان من المفترض أن يحصل في ديسمبر ولكن القضية أن هذه الدول لن تخفض بسبب الأسعار.”
وأشار إلى أن بعض دول أوبك لن تخفض الإنتاج على كل الحالات .
ما الذي دفع #السعودية و 6 دول أخرى لخفض إنتاجها النفطي طوعاً؟
الخبير في شؤون الطاقة "أنس الحجي" يجيب..
@anasalhajji pic.twitter.com/TZJXxWREin
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 2, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً