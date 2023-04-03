أوضح الخبير في شؤون الطاقة “أنس الحجي” الأمر الذي دفع المملكة‬⁩ و 6 دول أخرى لخفض إنتاجها النفطي طوعًا.

وقال الحجي خلال حديثه على قناة العربية:” أن زيادة الطلب على النفط في النصف الثاني أكثر من المتوقع وبالتالي يتوقع أن تخفض أوبك توقعاتها لزيادة الطلب على النفط .”

وأضاف:” أن قرار التخفيض كان من المفترض أن يحصل في ديسمبر ولكن القضية أن هذه الدول لن تخفض بسبب الأسعار.”

وأشار إلى أن بعض دول أوبك لن تخفض الإنتاج على كل الحالات .