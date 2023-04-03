أكد الباحث في العلاقات الدولية سامي المرشد، أن تهدئة الحوثيين وثبات الهدنة في اليمن هي نتاج للاتفاقية “السعودية – الإيرانية”.

وقال سامي المرشد، عبر برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، أن هناك تعاون حوثي مع الشرعية اليمنية والتفاوض وإطلاق الأسرى وعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية عسكرية وثبات الهدنة بسبب الاتفاقية السعودية الإيرانية.

وأكد المرشد، أننا نشاهد تغيرا بالخطاب السياسي في أنحاء المنطقة، لافتًا إلى أن كل الأطراف تنتظر تطبيق إيران لما التزمت به.