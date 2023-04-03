أكد الباحث في جامعة إمبريال كوليدج لندن الدكتور يوسف الشمري، أن قرار “أوبك+” بخفض الإنتاج سينعكس على الأسواق الحقيقية ليعطيها الدعم ويجنبها تكرار سيناريوهات 2020.
وقال الشمري خلال مداخلة على برنامج هنا الرياض المُذاع على قناة الإخبارية:” أنه عندما يكون هناك تخفيض في الإنتاج سيكون هناك انخفاض في الطلب خصوصًا مع الربع الثالث والرابع من 2023 .”
وأضاف:” أن خفض الإنتاج لن يأتي من المملكة فقط”، مُشيرًا إلى أن أهم المنتجين شاركوا فيها بالإضافة إلى دول الخليج.
فيديو | الباحث في جامعة إمبريال كوليدج لندن د. يوسف الشمري: قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج سينعكس على الأسواق الحقيقية ليعطيها الدعم ويجنبها تكرار سيناريوهات 2020#هنا_الرياض pic.twitter.com/qo5X1eWpZP
— هنا الرياض (@herealriyadh) April 3, 2023
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