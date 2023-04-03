أكد نجم الكرة السعودية فؤاد أنور أنه لا يوجد مبرر في الاستغناء عن ناصر الشمراني بالتقسيط أو حتى إيغالو وتعرية الفريق الشبابي بهذه الطريقة.
وقال أنور :” الشبابيين إلى الآن يدفعون ثمن غياب رأس حربة مثل إيغالو. المعروف أنه في حال استغنت الأندية الكبيرة عن لاعب فيجب أن تعوضه بلاعب فيه نفس المميزات ونفس الأداء”.
وأضاف ” ولكن الشباب باع اللاعب وقام بتعرية الفريق هجومياً لذلك فإن النادي يدفع ثمن هذا الأمر الآن “.
فيديو | نجم الكرة السعودية فؤاد أنور: لا يوجد مبرر في الاستغناء عن ناصر الشمراني بالتقسيط أو حتى إيغالو وتعرية الفريق الشبابي بهذه الطريقة#المنتصف pic.twitter.com/tas4dFytQs
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) April 2, 2023
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