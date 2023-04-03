قدمت مرسيدس بنز صورة تشويقية للكشف عن النسخة الجديدة من GLS مع تصميم مموه بالكامل.

وأوضحت العلامة الألمانية من قبل أن مجموعة سيارات الدفع الرباعي من GL سوف تحصل كلها على مظهر خارجي جديد مع تغيرات هامة بداخلية السيارة مع نظام MBUX للمعلومات الترفيهية المتقدم من مرسيدس.

وبيّنت الصور التجسسية السابقة العديد من التفاصيل الهامة حول التحديثات الجديدة على مرسيدس GLS، والتي تضمن شبكة أمامية أكبر حجماً مع مصدات رياضية جديدة مع مصابيح محدثة.

والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تقدم مرسيدس GLS بنفس الخيارات المقدمة في GLE الجديدة، والتي حصلت على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر تربو بقوة 375 حصان مع 500 نيوتن متر من عزم الدوران.