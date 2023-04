أعطى لاعب فيورنتينا لوكا رانييري، زميله المغربي سفيان أمرابط فرصة كسر صيامه خلال مباراة الفريق ضد مضيفه إنتر ميلان في الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأقدم رانييري على ادعاء الإصابة، في الوقت بدل الضائع، وقبل نحو 4 دقائق من انتهاء المباراة التي تزامنت مع أذان المغرب، وقع رانييري على الأرض، دون أن يلمسه أحد من الفريق الخصم، وبدأ في التلويح للطاقم الطبي طلبا لتلقي العلاج.

ومن جانبه، استغل أمرابط الفرصة وتوجه إلى الخط، حيث “كسر صيامه” بشرب الماء، وتناول موزة بسرعة، حيث لا يقر الدوري الإيطالي إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار الذي يحين وقته أحيانا أثناء المباريات.

The beautiful game!

While those in power want to divide, most of THE PEOPLE are caring & compassionate to one another. #RamadanKareem

Luca Ranieri faked injury to give his teammate Sofyan Amrabat a chance to break his fast during Inter-Fiorentina match pic.twitter.com/usZ0SABOj3 https://t.co/7h5sjVtVL2

