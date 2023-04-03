أعطى لاعب فيورنتينا لوكا رانييري، زميله المغربي سفيان أمرابط فرصة كسر صيامه خلال مباراة الفريق ضد مضيفه إنتر ميلان في الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأقدم رانييري على ادعاء الإصابة، في الوقت بدل الضائع، وقبل نحو 4 دقائق من انتهاء المباراة التي تزامنت مع أذان المغرب، وقع رانييري على الأرض، دون أن يلمسه أحد من الفريق الخصم، وبدأ في التلويح للطاقم الطبي طلبا لتلقي العلاج.

ومن جانبه، استغل أمرابط الفرصة وتوجه إلى الخط، حيث “كسر صيامه” بشرب الماء، وتناول موزة بسرعة، حيث لا يقر الدوري الإيطالي إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار الذي يحين وقته أحيانا أثناء المباريات.