كشفت السلطات الأمنية اللبنانية، عن توقيف مشتبه به في الاعتداء ومحاولة اغتصاب صحافية بريطانية في بيروت.

وقالت قوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر:” أن شعبة المعلومات أوقفت المشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب الصحافية من الجنسية البريطانية، في منطقة الواجهة البحرية في بيروت”.

وأفاد البيان الأمني بأن القضاء المختص فتح تحقيقا في الحادثة التي وقعت في 29 مارس الماضي.

وكان عدد من أصدقاء الضحية، كشفوا ما تعرضت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتين إلى إصابتها بصدمة ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

والجدير بالذكر أن الواقعة أثارت انتقادات حقوقية، حيث ندد الاتحاد النسائي التقدمي، في وقت سابق، بعدم توفر الأماكن المناسبة لممارسة الرياضة في الخارج، الأمر الذي قد يعرض النساء للخطر.