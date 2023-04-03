أكدت الدكتورة ناتاليا غريدينا خبيرة التغذية الروسية، أنه للتخلص من الوذمة يجب تناول كمية كافية من الألياف الغذائية والخضروات والتفاح والكوسا والمشمش المجفف.

وحذرت الخبيرة من الإفراط في تناول الموالح والمخللات والأطعمة المدخنة لافتة إلى أنها تسبب الوذمة. لافتة إلى أنها تؤدي إلى احتفاظ الجسم بالماء، ويكون هذا التاثير واضحا جدا عند تناول هذه المواد في العشاء.

وقالت، لتخفيض الوذمة يجب تناول أطعمة محتوية على البوتاسيوم ولها تأثير مدر للبول مثل البقدونس والخضار الأخرى والخيار والكوسا والفلفل الحلو والمشمش المجفف والموز والمشمش الطازج، وكذلك الشاي الأخضر والتفاح وثمار الكرز والفراولة وغيرها. وأيضا البرتقال لاحتوائها على نسبة مرتفعة من فيتامين С”.

وتضيف: “وتساعد الألياف الغذائية ليس فقط على التخلص من الوذمة فقط، بل وتحسن حركة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك تعطي الألياف الكثير من الطاقة. ويمكن بدلا من الملح والتوابل استخدام الأعشاب والثوم والزنجبيل وعصير الليمون في النظام الغذائي”.