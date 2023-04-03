تتنوع خصائص الخيار المتعددة ومن أهمها احتوائه على كمية جيدة من الماء، قد يساعد تناول الخيار في خفض نسبة السكر في الدم ومنع الإمساك ويساهم في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى مساهمته في عملية ترطيب الجسم ، خلال شهر رمضان .

واتفق الباحثين على احتواء الخيار على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة ، بالإضافة إلى بعض المركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في علاج بعض الحالات المرضية.

وتنوعت الفوائد الصحية للخيار ومنها :

1 : يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية

2: يحتوي على مضادات الأكسدة

3: يعزز الترطيب

4: قد يساعد في إنقاص الوزن

5: قد يخفض نسبة السكر في الدم

6: يعزز انتظام حركة الامعاء