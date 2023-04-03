أعلنت المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا أنها سترحل عن مدينة برشلونة، لتضع حدا للتكهنات حول مستقبلها بعد الانفصال القاسي عن جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة السابق.

وأكدت شاكيرا بنفسها على مغادرة برشلونة عبر بيان على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة رسالة إلى بيكيه؛ حيث كتبت: “قررت أن أظل في برشلونة لأمنح أطفالي الاستقرار، وهو نفس ما نبحث عنه الآن في ركن آخر من العالم بجوار العائلة والأصدقاء والبحر”.

وقالت شاكيرا: “اليوم نبدأ فصلا جديدا في البحث عن سعادتهم، شكرا للجميع الذين قاموا بركوب الأمواج معي هناك في برشلونة، المدينة التي تعلمت فيها أن الصداقة هي بلا شك أقوى من الحب، شكرا لكل من شجعني هناك وجفف دموعي وألهمني وجعلني أنمو”.

وأشارت في تصريحها إلى أنها في برشلونة “تعلمت أن الصداقة بلا شك أطول من الحب”، وهي رسالة مباشرة واضحة للاعب برشلونة السابق.