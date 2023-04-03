التقت أم من تركيا برضيعتها البالغة من العمر 3 أشهر ونصف إثر مرور 54 يوما على زلزال تركيا المدمر.

ويُشار إلى أن الرضيعة فقدت والدها وأخويها جراء الزلزال الذي وقع في 6 فبراير الماضي في تركيا، فيما أصيبت والدتها التي كانت تخضع للعلاج في مدينة أضنة الطبية.

وواجهت السلطات التركية صعوبة في إيجاد والدة الطفلة إذ لم يكن لديها أي بيانات بعد إخراجها من تحت الأنقاض، ونقلتها إلى مستشفى بمدينة أضنة لتلقي العلاج، ومن ثم إلى مأوى في العاصمة أنقرة.

وبعد مرور 50 يومًا تمكنت وزارة الخدمات الاجتماعية والأسرة التركية من معرفة والدة الطفل بعد مقارنة بيانات الحمض النووي، والتي كشفت العلاقة بين الاثنتين.

وتمكنت وزارة الخدمات الاجتماعية والأسرة التركية من معرفة والدة الطفل بعد مقارنة بيانات الحمض النووي، والتي كشفت العلاقة بين الاثنتين.

وعقب التأكد من هويتها بعد إجراء فحص الحمض النووي، سلمت وزارة الخدمات الاجتماعية والأسرة التركية الرضيعة لوالدتها.

والجدير بالذكر أن الرضيعة قد أنقذت من تحت الأنقاض بعد مرور 128 ساعة على وقوع الزلزال في ولاية هاتاي جنوبي البلاد.