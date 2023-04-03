أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن منتخب السيدات سيلعب بملابس زرقاء.

ولم يوضح الاتحاد الإنجليزي سبب تغيير لون السراويل لكن بيث ميد مهاجمة المنتخب الإنجليزي قالت العام الماضي إن الفريق تواصل مع شركة نايكي حول إجراء تغيير محتمل بداعي أن السراويل البيضاء «لا تكون عملية عندما يأتي وقت الدورة الشهرية خلال الشهر ».

وأثيرت قضية ارتداء اللاعبات للملابس البيضاء في بطولة ويمبلدون للتنس العام الماضي عندما تحدثت بعض اللاعبات عن القلق والتوتر من إجبارهن على ارتداء ملابس بيضاء.

وقرر منظمو ويمبلدون إجراء استثناء لقاعدة اللعب باللون الأبيض، وسيتم السماح للاعبات السيدات بارتداء سراويل داخلية بألوان داكنة بدءاً من نسخة العام الجاري.