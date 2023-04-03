قدم الدكتور عبد الوهاب الشهراني استشاري جراحات المناظير المتقدمة والسمنة نصائح لمرضى حصوات المرارة في رمضان
وقال الشهراني :” ينصح أن يبدأ مرضى حصوات المرارة الإفطار بكميات بسيطة من الطعام ثم العودة إلى الأكل بشكل تدريجي حتى يهضم الجسم الطعام بأريحية وسهولة”.
وأضاف ” كذلك ينصح بتجنب بدأ الإفطار بكميات كبيرة من الأطعمة المشبعة بالدهون وكذلك السكريات، كما ينصح بالإكثار من السوائل والوجبات الغنية بالألياف ”
#حقنة | نصائح لمرضى حصوات المرارة في #رمضان..
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#العربية_في_رمضان
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— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 3, 2023
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