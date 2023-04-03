قدم الدكتور عبد الوهاب الشهراني استشاري جراحات المناظير المتقدمة والسمنة نصائح لمرضى حصوات المرارة في رمضان

وقال الشهراني :” ينصح أن يبدأ مرضى حصوات المرارة الإفطار بكميات بسيطة من الطعام ثم العودة إلى الأكل بشكل تدريجي حتى يهضم الجسم الطعام بأريحية وسهولة”.

وأضاف ” كذلك ينصح بتجنب بدأ الإفطار بكميات كبيرة من الأطعمة المشبعة بالدهون وكذلك السكريات، كما ينصح بالإكثار من السوائل والوجبات الغنية بالألياف ”