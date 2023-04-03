أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن استياء بعض الدول من خفض إنتاج النفط من قبل روسيا والمملكة شأن خاص بها.

وقال بيسكوف اليوم الاثنين، رداً على سؤال حول استياء البيت الأبيض من قرار خفض إنتاج النفط كما فعلت روسيا:” رِضا بعض الدول أو عدمه هو أمر يرجع إليها على الأرجح.”

وأضاف :”نحن نسترشد بالقرارات التي تتخذها الدول المنتجة للنفط، وفي هذه الحالة، فإن موقف كل من “أوبك” و”أوبك+” مهم.”

وتابع:” من مصلحة (قطاع) الطاقة العالمي الحفاظ على الأسعار العالمية النفط والمنتجات النفطية عند المستوى المناسب، هذا ما نحتاج إلى التركيز عليه”.

والجدير بالذكر أن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف “أوبك+”، وهم المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بالإضافة إلى الغابون، أعلنوا عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً بداية من مطلع شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023.