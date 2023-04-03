قام ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، برفض التعليق بشكل حاسم على قضية اتهام برشلونة بالفساد المالي، في الأزمة المعروفة إعلاميًّا بـ”قضية نيغريرا” قبل اجتماع اللجنة التنفيذية لـ”يويفا”، يوم الأربعاء المقبل.

ويُشار إلى أن تشيفرين سيحضر مؤتمر اللجنة التنفيذية في العاصمة البرتغالية لشبونة، رغم أنه سيكون اجتماعًا شكليًّا، لإعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الأوروبي لفترة جديدة من 2023 حتى 2027، وذلك نظرًا لأنه يحصل على دعم الأغلبية.

وسيتم فتح ملف التحقيق في قضية نيغريرا وبرشلونة، من قبل “يويفا”، خلال المؤتمر نظرًا لأنها تشكل انتهاكًا محتملاً للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي للعبة.

وقال يويفا في تصريحات: “إنها واحدة من أخطر الأمور التي رأيتها في حياتي العملية”.

وأضاف: “بالنسبة لي لا يمكنني الإجابة بشكل مباشر للعديد من الأسباب، أولًا لأن اللجنة التأديبية هيئة مستقلة، وثانيًا لست مطلعًا على كافة التفاصيل، لكن يمكنني أن أخبركم بأنها قضية خطيرة للغاية، ومن أخطر القضايا التي عرفتها منذ دخولي عالم كرة القدم.”

وأفاد مصادر صحفية بأن برشلونة قد يعاقب بالاستبعاد من المسابقات الأوروبية؛ ما قد يشكل ضربة قاضية لاقتصاد النادي السيئ في الأساس.